Азербайджан пытается захватить ближайшие к городу поселения, в частности в Каринтаке, Лисагоре а также южнее Бердзора (Лачина).

Минобороны Армении сообщает о тяжелых боях за город Шуши в Карабахе. Об этом заявил представитель военного ведомства Арцрун Ованнисян.

В субботу, 7 ноября, Ованнисян рассказал о тяжелых боях во втором по величине городе непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши. В ночь с 7 на 8 ноября бои шли по всем направлениям линии фронта. Наиболее упорные боевые действия зафиксированы в Шуши и на юго-восточном участке передовой. Власти Нагорно-Карабахской республики отметили, что Шуши остается для Баку "недостижимой мечтой".

Напомним, что 27 сентября начались бои на линии соприкосновения в Нагорном-Карабахе. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе начались обстрелы мирных населенных пунктов, включая столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.

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Видео: Telegram/Военный обозреватель