Эксперт прогнозирует пик гонки за вакциной в январе 2021 года

Кулиш уверен, что к началу следующего года «все начнут меряться тяжелыми побочными эффектами». Тогда и начнется пик гонки за вакциной.

Профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш прогнозирует пик гонки за вакциной в январе 2021 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на его выступление на онлайн-дискуссии "Гонка за вакциной – что нового?", организованный Harvard Club of Russia.

В январе 2021 года выйдут первые отчеты о третьих фазах испытаний ряда вакцин, среди которых будет и "Спутник V". Появится первая информация о возможных сильных и опасных побочных эффектах. Данные о самой вакцине станут доступны чуть позднее. Выход на массовую вакцинацию предположительно начнется уже в начале следующего года. Использование аденовирусных векторов в вакцинации в широких массах населения изучено, но недостаточно хорошо.

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Видео: Youtube/Harvard Club of Russia