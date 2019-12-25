Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому

Минздрав России скорректировал правила лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Об этом сообщает "Парламентская газета".
В правилах сказано, что, если человек проживает в коммуналке или общежитии и у него положительный тест на COVID-19, его необходимо госпитализировать. Это правило распространяется и на тех, кто проживает с пожилыми людьми или лицами с хроническими заболеваниями. В материале сказано, что в прошлом приказе не учитывались данные бытовые условия пациентов.
Врачи должны информировать пациентов с коронавирусом, лечащихся в амбулаторных условиях, необходимости вызова медработников в случае ухудшения состояния. Важно помнить об ответственности в случае несоблюдения противоэпидемических мер.
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Фото: pixabay
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