Собянин не увидел стабилизации с коронавирусом в Москве

Школьники продолжают учиться на дистанционном обучении, но ситуация не стабилизируется. Суточный показатель новых случаев заражения продолжает расти.

Мэр Москвы Сергей Собянин не увидел стабилизации с коронавирусом в городе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Градоначальник подчеркнул, что за границей принимают более жесткие карантинные меры. В Москве их пока вводить не планируют. По мнению властей, система здравоохранения вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть на данном этапе.

Ежедневно в Москве заболевают от 3,6 тыс. человек. В пятницу, 6 ноября, суточный прирост по коронавирусу составил 6,2 тыс. человек. Таким образом цифры постепенно приближаются к майским значениям.

Ранее мы сообщили, что в Раде оценили возможность дефолта на Украине.

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