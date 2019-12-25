Собянин не увидел стабилизации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин не увидел стабилизации с коронавирусом в городе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
Градоначальник подчеркнул, что за границей принимают более жесткие карантинные меры. В Москве их пока вводить не планируют. По мнению властей, система здравоохранения вполне справляется с теми вызовами и проблемами, которые есть на данном этапе.
Ежедневно в Москве заболевают от 3,6 тыс. человек. В пятницу, 6 ноября, суточный прирост по коронавирусу составил 6,2 тыс. человек. Таким образом цифры постепенно приближаются к майским значениям.
Ранее мы сообщили, что в Раде оценили возможность дефолта на Украине.
Фото: pixabay
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