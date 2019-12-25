Применять самолеты Ереван может "ограниченно".

Армения объявила о применении российских истребителей Су-30СМ российского производства. ВВС страны заявили, что задействуют купленные у РФ боевые самолеты для ведения боя в рамках конфликта в Нагорном Карабахе. Борты будут применяться ограниченно из-за "ограничений в тактических возможностях".

Истребители Су-30СМ ограничены в своих тактических возможностях, но применяются сообщение Минобороны Армении

Эксперты предположили, что ограничения могут быть связаны с тем, что на вооружении Азербайджана находятся системы ПВО средней и большой дальности. В связи с этим Ереван может использовать авиацию для нанесения точечных ударов по силам противника. на данный момент Армении имеет на вооружении четыре истребителя Су-30СМ.

Глава МИД Армении утверждает, что в Карабахе приходится воевать с тремя противниками.

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