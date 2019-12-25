Армения и США работают над текстом документа по "Маршруту Трампа"

Никол Пашинян сообщил о договоренностях с Вашингтоном.

Вашингтон и Ереван детально обсуждают содержание проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Соответствующий комментарий премьер-министр Армении Никол пашинян сделал в рамках своего выступления перед местными журналистами. Иностранный чиновник сравнил реализацию этого проекта с проектированием и строительством дома. Он указал, что сначала потребуется обсудить все детали, спроектировать объект, а уже потом заняться его полноценной реализацией. Власти уточнили, что при этом любое решение не может выйти за рамки ранее озвученных в Белом доме пяти принципов. Речь идет о территориальной целостности, юрисдикции, суверенитете, взаимности и нерушимости границ.

Сейчас мы работаем над содержательным текстом, над генерацией содержания текста [проекта TRIPP]. На столе находятся элементы, и мы должны их подытожить в одном документе. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом-республиканцем из США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Страны сформируют транспортную коммуникацию между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Фото: YouTube / Լուրեր