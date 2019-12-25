На церемонии были родственники и близкие друзья, это в общей сложности менее 20 человек.

Американская певица Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости Далтона Гомеса. Об этом сообщило издание TMZ ссылкой на источники.

По данным источника, свадьба состоялась в выходные в родном городе певицы Монтесито. На церемонии были родственники и близкие друзья, это в общей сложности менее 20 человек.

В декабре 2020 года Ариана Гранде сообщила о помолвке. Артистка выложила в Instagram фотографию с кольцом на пальце.

Ранее старшая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж.

Фото: Instagram / @arianagrande