Старшая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж

Актер опубликовал фотографии из ЗАГСа, где молодожены ставили подписи в документе. Также Охлобыстин показал кадры с венчания и торжества в ресторане.

Старшая дочь российского актера Ивана Охлобыстина вышла замуж. Об этом артист рассказал своим поклонникам в Instagram.

Актер опубликовал фотографии из ЗАГСа, где молодожены ставили подписи в документе. Также Охлобыстин показал кадры с венчания и торжества в ресторане.

О том, что его старшая дочь собирается замуж Охлобыстин сообщил еще в апреле, он еще тогда отметил, что торжество будет семейным.

В марте актер Сергей Жигунов женился в третий раз на Виктории Ворожбит.

Фото: Instagram / @psykero1477