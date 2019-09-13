Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей стали ангелами в клипе "Don’t Call Me Angel"

Данная композиция является саундтреком к фильму "Ангелы Чарли".

Певица Ариана Гранде опубликовала на своем канале в YouTube клип на песню Don"t Call Me Angel. В съемках клипа также приняли участие Майли Сайрус и Лана Дель Рей.

Данная композиция является саундтреком к фильму "Ангелы Чарли", поэтому не зря все три исполнительницы предстали в образе ангелов. Сама кинокартина выйдет на экраны в ноябре этого года.

В фильме "Ангелы Чарли" снимались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински. Режиссером выступила Элизабет Бэнкс.

Ранее п евица Монеточка выпустила клип о безденежье.

Видео: YouTube/ Ariana Grande