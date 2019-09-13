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Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей стали ангелами в клипе "Don’t Call Me Angel"

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Данная композиция является саундтреком к фильму "Ангелы Чарли".

Певица Ариана Гранде опубликовала на своем канале в YouTube клип на песню Don"t Call Me Angel. В съемках клипа также приняли участие Майли Сайрус и Лана Дель Рей.

Данная композиция является саундтреком к фильму "Ангелы Чарли", поэтому не зря все три исполнительницы предстали в образе ангелов. Сама кинокартина выйдет на экраны в ноябре этого года.

В фильме "Ангелы Чарли" снимались Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински. Режиссером выступила Элизабет Бэнкс.

Ранее певица Монеточка выпустила клип о безденежье.

Видео: YouTube/ Ariana Grande

Теги: ариана гранде, клип, лана дель рей, майли сайрус
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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