Певица Монеточка выпустила клип о безденежье

Клип визуально воспроизводит песню практически построчно.

Певица Монеточка выпустила новый клип на свою песню "Нет монет", которая входит в состав альбома "Раскраски для взрослых".

Клип визуально воспроизводит песню практически построчно. То Монеточка читает рэп в гараже, то ищет деньги на проезд и раздает листовки. Иногда в клипе мелькает анимация и нарисованная певица, иногда клип превращается в компьютерную игру.

Последний альбом певицы "Раскраски для взрослых" вышел весной 2018 года.

Ранее Монеточка написала песню о пожарах в Сибири.

Видео: YouTube/ монеточка