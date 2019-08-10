Монеточка написала песню о пожарах в Сибири

Все деньги, собранные от прослушивания трека на стриминговых сервисах, пойдут Гринпису на программу по борьбе с пожарами.

В минувшую пятницу, 9 августа, Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири. Композиция размещена на официальной странице певицы.

Песня называется "Гори гори гори". Певица написала, что новости о лесных пожарах в России все реже появляются в ленте, но проблема не уходит.Также Монеточка сообщила, что 9 августа, зафиксирован пик горимости лесов, при этом подвергаются тушению лишь 7% площади горения.

Все деньги, собранные от прослушивания трека на стриминговых сервисах, пойдут Гринпису на программу по борьбе с пожарами. Отчеты о поступлениях и расходах певица будет выкладывать в "Вконтакте".

С 16 августа новый трек будет доступен на всех остальных площадках и, как только появятся первые данные о прослушиваниях, мы начнем помогать. Отчёты об этом будут выложены здесь и в других соцсетях сказано в сообщении

Напомним, что лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области, вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге диких животных. Один из очевидцев снял на видео маленьких лисят, которые выбежали на дорогу в поисках еды.

Ранее региональные власти заявили, что для тушения лесных пожаров будут вызваны искусственные осадки. Для борьбы с огнем в определенные эпицентры направят самолет-зондировщик Ан-26. Он вызовет дождь в Казачинско-Ленском, Киренском и Мамско-Чуйском районах области, которые значительно удалены к северу.

Ранее мы сообщали о том, что Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области.

Монеточка LiVE