Архитектор Герасимов предложил решение проблемы "Судебного квартала"

Специалист нашел способ сохранить облик города и парк, создав необходимые для чиновников здания.

Петербургский архитектор предложил решить проблему со строительством "Судебного квартала". Евгений Герасимов считает, что возведение зданий для работы чиновников не помешает городу сохранить близлежащий парк. Специалист предложил перенести место стройки на Ватный остров.

Если инициатива будет одобрена, то на территории можно будет создать здание для Верховного суда. Однако при этом придется отказаться от застройки участка жилым сектором. Такое решение позволит городу сохранить местный ландшафт. По задумке эксперта, Верховный суд, Судебный департамент и Театр танца Бориса Эйфмана образуют единую линию.

Данное предложение опубликовано в социальных сетях на странице бюро мастера.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Центрального района протестуют против строительства судебного квартала.

Фото: Вконтакте/ Архмастерская "Евгений Герасимов и партнеры"