Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг

Исследователи проводили раскопки на юго-западе Израиля и нашли руины древних поселений филистимлян, датированные XII-XI веком до нашей эры.

Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг. Он упоминается в Ветхом Завете, согласно тексту царь Анхус разрешил Давиду и его сторонникам укрыться в нем от преследователей. Об этом сообщил The Jerusalem Post.

Исследователи проводили раскопки на юго-западе Израиля и нашли руины древних поселений филистимлян. Поверх них находились артефакты времен правления Давида. Руины были созданы примерно в XII-XI веках до нашей эры.

Также ученые нашли орудия труда, сосуды, масляные лампы и подношения богам (они были спрятаны в полу). Все постройки были сожжены, что соответствует библейским текстам о Секелаге. На город напало племя амаликетян, они сожгли город и забрали его жителей в плен.

Ученые до этого исследовали 12 предполагаемых мест нахождения Секелаге. Нигде ранее не было найдено филистимлянских построек рядом с поселениями времен царя Давид.

Ранее в Ираке нашли руины дворца исчезнувшей цивилизации.

Фото: The Jerusalem Post

Видео: YiouTube/ ynet