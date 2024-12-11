Археологи обнаружили клад ювелирных изделий возрастом 2600 лет в Карнакском храме в Египте

2600-летний тайник с украшениями из Древнего Египта включает золотую статуэтку, изображающую семью богов

Археологи в Египте обнаружили горшок возрастом 2600 лет, полный золотых украшений, в том числе редкую статуэтку, изображающую семью богов, которую, возможно, носили как амулет. Команда археологов нашла горшок в Карнакском храме, комплексе недалеко от Луксора (древние Фивы). Изначально храм был построен около 4000 лет назад и на протяжении тысячелетий постоянно расширялся, ремонтировался и видоизменялся. В этом месте поклонялись нескольким божествам, в том числе Амону, главному богу Фив. Находки включают бусины, амулеты и статуэтки, многие из которых сделаны из золота, согласно переведённому заявлению Министерства туризма и древностей Египта. Соответствующей информацией иностранные специалисты поделились с авторам научного издания Live Science в электронном письме.

Были обнаружены в северо-западном секторе храмового комплекса Карнак. Предполагается, что в этом районе располагались административные и складские помещения. Абдельгаффар Вагди, археолог из Министерства туризма и древностей Египта, который является одним из руководителей группы

Одной из самых примечательных находок является золотая статуэтка, на которой изображены божества Амон, Хонсу и Мут, стоящие рядом друг с другом. Эти боги были семьёй: Амон был главным богом Фив, его жена Мут была богиней-матерью, а их сын Хонсу был богом Луны. Все три бога были связаны с Фивами, и изображения всех троих вместе были найдены при предыдущих раскопках в Египте. По словам Вагди, статуэтку, возможно, носили на шее как амулет.

Изображение Фиванской триады на амулете, вероятно, символизирует преданность божественной семье Амона, Мут и Хонсу. Абдельгаффар Вагди, археолог

Эксперт добавил, что человек, которому принадлежал амулет, возможно, надеялся получить божественную защиту.

Золотая триада Амона, Мут и Хонсу искусно выполнена и прекрасно смотрится в Карнакском храме, поскольку данный культовый храм посвящён поклонению этим трём божествам. Шелби Джастл, египтолог и преподаватель программы по критическому письму в Университете Пенсильвании, которая не входит в состав команды археологов

Некоторые из амулетов, найденных в горшке, — это амулеты ваджет (также пишется как веджет), которые представляют собой амулеты в форме глаза. В комментарии для СМИ Шелби Джастл отметила, что для древних египтян они обладали целительной силой и символизировали возрождение. Ранее считалось, что амулет такой формы защищает своего владельца и наделяет его силой возрождения".

Почему драгоценности были зарыты в горшок?

Неясно, почему украшения были спрятаны в горшке.

Коллекция, по-видимому, является типичным примером редкого типа "тайника" или "клада" из ценных драгоценных металлов, спрятанных по неизвестным причинам. Питер Брэнд, профессор истории в Университете Мемфиса в Теннесси

Уэгди сказал, что есть несколько вариантов, в том числе то, что украшения могли быть подношениями божествам во время ритуала. Или, возможно, они были пожертвованы храмовой казне. Другой вариант — что их закопали на хранение во время политических волнений в регионе. Находка такого количества прекрасно выполненных золотых изделий в одном месте, связанном с жизнью, а не с могилой, — редкость. Шелби Джастл указала на то, что, возможно, украшения были изготовлены в близлежащих мастерских и запечатаны в горшке, чтобы их не украли. Джек Огден, историк ювелирного дела, который провёл обширное исследование египетских ювелирных изделий, но не входит в состав команды археологов, отметил, что украшения, по-видимому, предназначались для погребения, а не для повседневного ношения.

Судя по фотографиям, позолота довольно тонкая, поэтому можно предположить, что это было чисто погребальное украшение. Джек Огден, историк ювелирного дела

По словам Огдена, в районе храма Карнак находится множество гробниц, и вполне возможно, что древний расхититель гробниц украл украшения, но был вынужден неожиданно спрятать свою добычу. Одно из объяснений состоит в том, что это была добыча древнего расхитителя гробниц, спрятанная для сохранности, но так и не найденная. Для науки было бы полезно, если бы тот, кто изучает всё это, попытался выяснить, были ли повреждения вызваны неаккуратным извлечением из мумии.

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Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities