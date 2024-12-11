Древнеегипетский город Александрия разрушается в сторону моря с беспрецедентной скоростью

Береговая эрозия в результате повышения уровня моря привела к обрушению 280 зданий по всей Александрии, Египет, за последние два десятилетия.

Исторический египетский город Александрия разрушается из-за повышения уровня моря, как выяснили американские учёные. Согласно исследованию, опубликованному 12 февраля в журнале "Будущее Земли", за последнее десятилетие количество обрушений зданий на набережной древнего города увеличилось с одного в год до 40 в год. В статье говорится о том, что за последние 20 лет 280 зданий в этом портовом городе, которому 2300 лет и который известен как место рождения Клеопатры и древняя родина знаменитой Александрийской библиотеки, обрушились из-за береговой эрозии, и ещё 7000 зданий рискуют обрушиться в будущем. Только в период с 2014 по 2020 год в городе полностью обрушилось 86 зданий и частично обрушилось 201 здание, что привело к гибели 85 человек.

Истинная цена этой потери выходит далеко за рамки обычных затрат. Мы являемся свидетелями постепенного исчезновения исторических прибрежных городов, и Александрия бьет тревогу. То, что когда-то казалось отдаленными климатическими рисками, теперь стало реальностью Эссам Хегги, специалист по водным ресурсам из Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии

Разрушение прибрежных зданий происходит из-за повышения уровня моря и последующего проникновения морской воды в грунт под городом. По мере того, как солёная вода проникает вглубь суши из-за повышения уровня моря, она повышает уровень грунтовых вод под зданиями и другой инфраструктурой и размывает почву. Это может привести к проседанию грунта, из-за чего здания становятся неустойчивыми и могут обрушиться. Кроме того, солёная вода разъедает стальную арматуру в фундаменте зданий, ещё больше ослабляя конструкции.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), средний уровень мирового океана с 1880 года поднялся на 8-9 дюймов (20-23 сантиметра), а только с 1993 года - на 4 дюйма (10 см). Если ничего не будет сделано для сдерживания изменения климата, уровень мирового океана в США может подняться на целых 7,2 фута (2,2 метра) к 2100 году по сравнению с уровнем, наблюдавшимся в 2000 году. Низменные города подвержены наибольшему риску эрозии и наводнений из-за повышения уровня моря, особенно те, что расположены вдоль восточного побережья США, западного побережья и побережья Мексиканского залива, по данным NASA.

Наше исследование опровергает распространённое заблуждение о том, что нам нужно будет беспокоиться только тогда, когда уровень моря поднимется на метр. Однако мы показываем, что береговые линии по всему миру, особенно средиземноморские, похожие на калифорнийские, уже меняются и приводят к обрушению зданий с беспрецедентной скоростью. Эссам Хегги, специалист по водным ресурсам из Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии

В ходе исследования учёные нанесли на карту разрушенные здания в окрестностях Александрии в период с 2001 по 2021 год и сравнили спутниковые снимки за период с 1974 по 2021 год с картами города 1887, 1959 и 2001 годов, чтобы определить повышение уровня моря. Используя эти данные, они определили, что за последние несколько десятилетий береговая линия Александрии продвинулась вглубь страны на десятки метров, при этом в некоторых регионах эрозия почвы достигает от 79 до 118 футов (24-36 м) в год. Аналитики также проанализировали химические изотопы в почве, чтобы определить степень её эрозии.

Наш изотопный анализ показал, что здания разрушаются снизу вверх, поскольку проникновение морской воды разрушает фундаменты и ослабляет почву. Ибрагим Салех, специалист по радиационному анализу почвы из Александрийского университета. "Пострадали не сами здания, а земля под ними

Исследователи предлагают несколько способов, с помощью которых Александрия могла бы подготовиться к надвигающемуся нашествию морской воды. Эти меры включают в себя создание песчаных дюн и других барьеров вдоль побережья, возведение зданий на возвышенностях и переселение людей, живущих в районах с самым высоким риском. Авторы исследования указали, что исторические города, такие как Александрия, которые являются колыбелью культурного обмена, инноваций и истории, имеют решающее значение для сохранения общего человеческого наследия, а так как изменение климата ускоряет повышение уровня моря и береговую эрозию, то их защита — это не просто сохранение зданий, а сохранение нас самих как общества.

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Фото: Ahmed El-Kabbani