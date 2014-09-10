Археологи в Ленобласти ищут древние артефакты

Эксперты подчеркивают, что истоки истории Балтийского региона уходят далеко вглубь веков, предшествуя не только XVIII, но и IX веку.

Археологические открытия в Ленинградской области, такие как древняя подводная стена длиной 1 км, датируемая примерно 11 тыс. лет назад, и остатки укрепленных поселений, существовавших задолго до основания Старой Ладоги, свидетельствуют о том, что история Русской Балтики намного богаче и разнообразнее, чем традиционно считается, сообщает spb.aif.ru.

Одним из ярких примеров древности местных культурных следов является стоянка Антреа-Корпилахти, расположенная неподалеку от Каменногорска, где обнаружены артефакты рыбака возрастом приблизительно девять тысяч лет. Подобные находки встречаются и в других регионах Ленинградской области: на берегах Ладожского озера, в Лужском районе, а также на побережьях Финского залива.

Особенно примечательной стала находка 2025 года: на дне Балтийского моря, на глубине около 20 метров, ученые обнаружили внушительное каменное сооружение протяженностью почти 1 км, построенное охотниками-собирателями примерно 11 тыс. лет назад. Сооружённая из более полутора тысяч камней, вес которых мог доходить до десяти тонн каждая, эта стена использовалась как ловушка для диких животных.

Эксперты подчеркивают, что истоки истории Балтийского региона уходят далеко вглубь веков, предшествуя не только XVIII, но и IX веку. На этих землях проживали древние племена, занимались хозяйством, оборонялись, возводили укрепления и бережно хранили свои обычаи и традиции, передавая их потомкам.

Ранее мы сообщили о том, что археологи нашли деревянный водопровод XVII века в Петербурге.

Фото: Telegram / Цой пишет