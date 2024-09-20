Археологи нашли деревянный водопровод XVII века в Петербурге

Уникальная система водоснабжения шведского города Ниен обнаружена на Охтинском мысе.

Специалисты обнаружили в Красногвардейском районе Петербурга хорошо сохранившуюся систему водоснабжения XVII века. На Охтинском мысе, где ранее располагался шведский город Ниен, археологи нашли 80 метров деревянных водопроводных труб, изготовленных по уникальной технологии.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", шведские мастера использовали для создания труб цельные стволы деревьев. "Их раскалывали пополам и выдалбливали сердцевину, а затем части соединяли обратно. Чтобы предотвратить просачивание воды, трубы оборачивали берестой, которая обладает отличными гидроизоляционными свойствами", — пояснили специалисты.

Благодаря плотному грунту древесина сохранилась, несмотря на то, что пролежала в земле около четырех столетий. Часть находки уже передана в Музей Воды петербургского Водоканала, где специалисты проводят работы по просушке и консервации древних труб. После завершения реставрационных работ уникальный водопровод станет экспонатом, доступным для посетителей музея.

