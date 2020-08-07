В “Стоянке Йоркутинской" ученые обнаружили древние артефакты.

Археологи нашли в Ямальском районе древнее жилище с ценными артефактами. Об этом сообщается в паблике "Мой Ямальский район" в социальной сети "Вконтакте". Известно, что находку совершили ученые Научного центра изучения Арктики. Экспедиция проводилась на юге региона.

Специалисты исследовали древнее поселение "Стоянка Йоркутинская". Этот пункт датирован четвертым тысячелетием до нашей эры. На территории археологи обнаружили древние фрагменты керамических изделий, каменные орудия труда и кости северного оленя. Интерес ученых также вызвала почта. Она поможет установить климат в тот период.

Стоит отметить, что в радиусе одного километра от поселения найдено пять новых памятников. Они позволяют определить динамику древней экономики и расселения народа во время перехода от каменного к бронзовому веку.

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Фото: ВК/МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН