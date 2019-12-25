Находка сделана в Чагырской пещере.

Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев. Об этом рассказали представители Российского научного фонда. По данным исследователей, находка совершена в Чагырской пещере. Специалисты впервые за долгое время обнаружили новые доказательства присутствия неандертальцев на юге Сибири.

До этого мы два сезона не раскапывали никаких останков неандертальцев, так что для нас эти два зуба — просто праздник Ксения Колобова, профессор РАН

Специалист отметила, что по древним зубам можно установить генетические корни жителей пещеры, а также понять, чем они питались.

Напомним, что раскопки в Чагырской пещере (памятнике эпохи палеолита) ведутся с 2007 года. За это время сделана масса открытий, касающихся неандертальцев, которые проживали на данной территории 60-50 тысяч лет назад. В сезоне 2020 года коллекция находок пополнилась за счет заточки каменных ножей и двумя зубами.

Итальянские ученые опровергли одну из гипотез вымирания древних людей.

Фото : Ксения Колобова/ИАЭТ