Чиновник из Котласа задержан в Москве.

Архангельского чиновника задержали сотрудники ФСБ. Об этом агентству REGNUM сообщил собственный источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, речь идет о бывшем главе города Котлас Андрее Бральнине, которого поймали в Москве. Предположительно, задержание чиновника имеет отношение к коррупционному скандалу, произошедшему в городской администрации.

Напомним, что Андрей Бральнин покинул должностной пост в начале февраля текущего года. Чиновник сообщил журналистам, что собирается перейти на работу в правительство региона. В середине месяца Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя архитектурного комитета администрации Котласа Александра Костерева. Надзорное ведомство полагает, что в период с 2017 по 2020 года чиновник получил взятку от бизнесмена за услуги по строительству жилого здания.

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Фото: Piter.tv