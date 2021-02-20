ФСБ задержала глав энергетических компаний Архангельской области

Задержания в Москве и Архангельске состоялись с участием ФСБ, сотрудников Следственного комитета, МВД и Росгвардией.

ФСБ задержала представителей руководства ПАО "Территориальная генерирующая компания N2" (ТГК-2) и "Архоблэнерго". Возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денег, за счет которых должны были взыскиваться налоги. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Следствие считает, что в Архангельской области создана угроза энергетической безопасности. Это произошло в результате "допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 годы. Таким образом, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго". Компания получила материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей. В материале сказано, что организация получила полностью отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере свыше 290 млн рублей. Кроме того, кредиторская задолженность была искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей. Перед бюджетом образовался долг по налогам и страховым взносам в размере 140 млн рублей.

Подозреваемые намеревались обанкротить компанию с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области. Проводятся обыски. Правоохранители уже получили необходимую документацию.

Ранее мы сообщили, что суд признал Навального виновным в клевете на ветерана.

Видео: ЦОС ФСБ