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В Петербурге и Архангельской области поймали соучастников, обокравших пенсионеров

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"Гастролеры" притворялись работниками пожарной службы.

Полиция Петербурга задержала двух мошенников-соучастников в Северной столице и Архангельской области. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, "гастролёры" обманули как минимум двух пенсионерок.

Во вторник, 2 марта, полицейские поймали 41-летнего Сергея, который еще в начале декабря вместе с молодым подельником наведались к незнакомой пенсионерке под видом работников противопожарной службы. Мужчина похитили у 83-летней жительницы Волхова 120 тысяч рублей и скрылись. Было возбуждено уголовное дело о краже.

В ходе расследования преступления полиция выследила подельника мужчины и задержала в Архангельской области 25-летнего мошенника. Именно он вместе со старшим компаньоном обокрал жительницу Волхова, а также обманул местную пенсионерку по похожей схеме. Мужчину перевезли в Петербург для проведения процессуальных действий. Полиция полагает, что злоумышленники причастны к целой серии подобных преступлений в разных регионах России.

Ранее мы писали, что в Петербурге умер пожилой мужчина, когда пришел на собеседование по поводу работы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД

Теги: мошенничество, пенсионеры, сзфо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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