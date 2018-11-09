Аргентинец почти 20 лет держал жену на цепи и издевался над ней

Сейчас женщине 43 года, а ее супругу - извергу 57 лет.

Мужчина практически сразу после свадьбы превратился в другого человека, который превратил жену в рабыню.

В Росарио задержан и заключен под арест мужчина, который почти 20 лет держал свою жену в рабстве, прикованной к ножке кровати. Сейчас женщине 43 года, а ее супругу 57 лет. Сообщается, что практически сразу после свадьбы новоиспеченный муж из ласкового и заботливого возлюбленного превратился в демона. Он превратил свою жену в рабыню, приковав ее цепями к кровати, и не выпускал из дома. Изредка женщине разрешалось поговорить с родственниками по телефону, по ранее запланированному сценарию супруга.

Мужчина все годы издевался над женщиной, систематически избивал ее, оказывал психологическое давление и моральные издевательства. Женщина за долгие годы уже почти смирилась со своей участью. Но 8 мая ей удалось сбежать, так как муж забыл запереть ее. Она добралась на такси до телефона и позвонила родственникам, которые сообщили в полицию. Сейчас мужчину арестовали на 60 суток, дальше его судьбу решит суд.

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Фото: TN