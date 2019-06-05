В Бийске под угрозой насилия девушку - подростка заставили пить из лужи

Происходящее сняли на видео и разместили в соцсетях. По данному видео следком назначил проверку.

Бийские школьницы заставили сверстницу пить из лужи и снимали происходящее на видео.

По некоторым данным, причиной инцидента стал межличностный конфликт 15-летних девушек. В видео фигурирует имя "Вася". Несколько девушек заставили школьницу встать на колени, опустить голову всем лицом в лужу и пить из нее грязную воду. Полное видео длится чуть больше 3 минут. После содеянного видео появилось в соцсетях.

По данному видео следствие назначило проверку. На данный момент личности всех участников видео установлены.

Следователями следственного отдела по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю оперативно установлена личность потерпевшей девушки. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, а также иные возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей. СУ СК РФ по Алтайскому краю

В в ходе проверки также будут установлены причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними противоправных действий и дана юридическая оценка действиям органов системы профилактики.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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