Арестович заявил о начале вторжения России на Украину к католическому Рождеству

Эксперт объяснил, с чем связан выбор даты.

Советник украинского президента в трехсторонней Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил о начале вторжения ВС России на Украину к католическому Рождеству - 25 декабря 2021 года. По мнению эксперта, в этот период у западных защитников Киева будет снижена способность к быстрой реакции. Журналисты из местного издания "Страна" предположили, что речь может идти об алкогольном факторе. В СМИ отмечали, что определенная логика в этой позиции присутствует.

Русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца. Алексей Арестович, госслужащий Украины

Арестович призвал граждан Украины не верить в то, что Россия планирует напасть на соседнее государства после наступления Нового года.

В Раде заявили, что РФ способна сокрушить Украину в течение недели.

Фото и видео: YouTube / ICTV

