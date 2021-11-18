Арестович заявил о начале вторжения России на Украину к католическому Рождеству

Советник украинского президента в трехсторонней Контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович заявил о начале вторжения ВС России на Украину к католическому Рождеству - 25 декабря 2021 года. По мнению эксперта, в этот период у западных защитников Киева будет снижена способность к быстрой реакции. Журналисты из местного издания "Страна" предположили, что речь может идти об алкогольном факторе. В СМИ отмечали, что определенная логика в этой позиции присутствует.
Русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца.
Алексей Арестович, госслужащий Украины
Арестович призвал граждан Украины не верить в то, что Россия планирует напасть на соседнее государства после наступления Нового года.
В Раде заявили, что РФ способна сокрушить Украину в течение недели.
Фото и видео: YouTube / ICTV
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