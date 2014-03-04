Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обратился с вопросом к властям США.
В интервью YouTube-каналу "ФЕЙГИН LIVE" Арестович объяснил, почему украинская армия несет большие потери и не может наносить ответные удары. По его словам, на это влияет нерешительной Вашингтона передать Киеву ракетные системы залпового огня.
Возникает вопрос вообще к Западу: вы чего хотите? Собираетесь, чтобы мы выигрывали или не собираетесь?
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины
Ранее Арестович заявил о проигрыше ВСУ российской армии.
Видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE
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