  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:44
623
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Арестович обратился с вопросом к властям США

0 0

Советник главы Офиса Зеленского отметил нерешительность Вашингтона в поставках вооружения.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович обратился с вопросом к властям США.

В интервью YouTube-каналу "ФЕЙГИН LIVE" Арестович объяснил, почему украинская армия несет большие потери и не может наносить ответные удары. По его словам, на это влияет нерешительной Вашингтона передать Киеву ракетные системы залпового огня.

Возникает вопрос вообще к Западу: вы чего хотите? Собираетесь, чтобы мы выигрывали или не собираетесь?

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил о проигрыше ВСУ российской армии.

Видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE

Теги: алексей арестович, обращение, советник главы офиса зеленского, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии