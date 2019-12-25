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Арестович: ВСУ захватит Приднестровье по щелчку пальцев, если Молдавия попросит
Сегодня, 10:43
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Арестович: ВСУ захватит Приднестровье по щелчку пальцев, если Молдавия попросит

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В Киеве считают, что армия обладает достаточными силами для противостояния в непризнанном регионе.

Украинский советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что армия киевского режима захватит непризнанный регион Приднестровье по щелчку пальцев в том случае, если Молдавия попросит об этом.

Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно.

Алексей Арестович, украинский чиновник

Напомним, что ранее жители Украины просили властей "убрать куда подальше" Алексея Арестовича после его высказываний. Многие считают чиновника "клоуном" или "недалеким человеком" из-за его заявлений.

Арестович сообщил о прибытии в Киев Блинкена и шефа Пентагона.

Фото и видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE

 

Теги: алексей арестович, всу, молдавия, приднестровье
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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