Украинский советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что армия киевского режима захватит непризнанный регион Приднестровье по щелчку пальцев в том случае, если Молдавия попросит об этом.
Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно.
Алексей Арестович, украинский чиновник
Напомним, что ранее жители Украины просили властей "убрать куда подальше" Алексея Арестовича после его высказываний. Многие считают чиновника "клоуном" или "недалеким человеком" из-за его заявлений.
Арестович сообщил о прибытии в Киев Блинкена и шефа Пентагона.
Фото и видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE
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