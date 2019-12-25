В Киеве считают, что армия обладает достаточными силами для противостояния в непризнанном регионе.

Украинский советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что армия киевского режима захватит непризнанный регион Приднестровье по щелчку пальцев в том случае, если Молдавия попросит об этом.

Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно. Алексей Арестович, украинский чиновник

Напомним, что ранее жители Украины просили властей "убрать куда подальше" Алексея Арестовича после его высказываний. Многие считают чиновника "клоуном" или "недалеким человеком" из-за его заявлений.

Арестович сообщил о прибытии в Киев Блинкена и шефа Пентагона.

Фото и видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE