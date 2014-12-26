Арестович сообщил о прибытии в Киев Блинкена и шефа Пентагона

Иностранцы общаются с Владимиром Зеленским по поставкам оружия.

Алексей Арестович сообщил о прибытии в Киев американского государственного секретаря Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина. Ролик с соответствующей речью советника украинского президента Владимира Зеленского опубликован на YouTube-канале.

Да, прямо сейчас разговаривают с президентом. Алексей Арестович, украинский чиновник

Эксперт ответил на вопрос журналистов о том, удастся ли властям страны по результатам встречи с официальными лицами США достичь дополнительных договоренностей по поставкам Киеву помощи, включая вооружение и технику. Алексей Арестович пояснил, что лидер Госдепа США и глава оборонного ведомства бы не приезжали в страну, если бы не были готовы поставить оружие. Он подчеркнул, что "точно дадут".

Арестович: спецоперация на Украине продлится до 2035 года.

Фото и видео: Офіс Президента України