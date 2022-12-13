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Суд арестовал петербуржца за стрельбу в женщину с ребёнком на Российском проспекте

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Мужчина не признал свою вину. Он пробудет в изоляторе до конца мая.

По решению Невского районного суда, петербуржец, который угрожал женщине с ребёнком аэрозольным пистолетом на Российском проспекте, отправится в СИЗО до конца мая. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что инцидент произошёл в пятницу, 24 марта. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и угрожал прохожим. После того, как он напугал ребёнка, задержанный скрылся на иномарке HAVAL.

Нарушителя общественного порядка задержали в ходе плана "Перехват". Сам он свою вину так и не признал и попросил поместить его под домашний арест.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина выстрелил в грудь охранника магазина на Кондратьевском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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