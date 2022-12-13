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На Российском проспекте водитель под веществами стрелял из пистолета в женщину с малышом
Сегодня, 19:16
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На Российском проспекте водитель под веществами стрелял из пистолета в женщину с малышом

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Напуганная жительница города обратилась в полицию.

В Невском районе неадекват стрелял в женщину с ребенком. Мужчина сидел за рулем автомобиля "Хавал Ф7Х". Об этом сообщили на портале "Мегаполис Онлайн".

Инцидент произошел накануне, 24 марта, на Российском проспекте. По версии следователей, между водителем и автоледи произошел конфликт, в результате чего автомобилист открыл огонь по людям. 

Напуганная жительница города обратилась в полицию. Она написала заявление на злоумышленника. Известно, что стрелок был пьян. По предварительным данным, перед поездкой он принял запрещенные вещества.

Ранее на Piter.tv: в Купчино мужчина провалился под асфальт.

Фото: Piter.tv

 

Теги: водитель под веществами, пожар российский проспект, полиция, стрелял в мать с ребенком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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