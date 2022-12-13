В Купчино мужчина провалился под асфальт

Пострадавшего доставили в больницу.

В Купчино молодой человек провалился под асфальт. Инцидент произошел на Будапештской улице. Пострадавшего доставили в больницу.

По информации 78.ru, 23-летний житель Петербурга получил ожог ноги. Ему оказали помощь медики НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. После осмотра мужчину отправили домой.

Стало известно, что сотрудники "Теплосети Санкт-Петербурга" уже побеседовали с пострадавшим. Ему пообещали помочь в лечении и реабилитации. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv