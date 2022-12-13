  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Купчино мужчина провалился под асфальт
Сегодня, 18:52
84
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Купчино мужчина провалился под асфальт

0 0

Пострадавшего доставили в больницу.

В Купчино молодой человек провалился под асфальт. Инцидент произошел на  Будапештской улице.  Пострадавшего доставили в больницу. 

По информации 78.ru, 23-летний житель Петербурга получил ожог ноги. Ему оказали помощь медики НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. После осмотра мужчину отправили домой. 

Стало известно, что сотрудники "Теплосети Санкт-Петербурга" уже побеседовали с пострадавшим. Ему пообещали помочь в лечении и реабилитации. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: у жительницы Выборга мошенники украли более 4 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская улица, купчино, провалился под асфальт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии