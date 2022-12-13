У жительницы Выборга мошенники украли более 4 млн рублей

Под давлением аферистов 68-летняя женщина продала квартиру, набрала кредитов в банках и перевела обманщикам крупную сумму денег.

Накануне, 24 марта, в полицию обратилась жительница Выборга. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники запугали женщину и заполучили более 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшая пожаловалась, что в период с 6 февраля 2021 года по 24 марта 2023 года на ее мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные и заставляли ее совершать финансовые операции. Под давлением аферистов 68-летняя женщина продала квартиру, набрала кредитов в банках и перевела обманщикам крупную сумму денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к установлению и задержанию мошенников.

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Фото: Piter.tv