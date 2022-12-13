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Шуваловский парк частично затопило из-за паводков
Сегодня, 12:30
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Шуваловский парк частично затопило из-за паводков

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"Грохочущий мостик" ушел под воду.

В Парголово затопило Шуваловский парк. Произошел разлив реки Старожиловка. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам горожан,  "Грохочущий мостик" на нижнем входе в парк с улицы Дудина уже почти полностью ушел под воду. 

Пройтись по нему возможно только в резиновых сапогах.  Рядом уже висит предупреждение от администрации - парк закрыт на просушку.

Очевидец

Ранее на Piter.tv: с 23 марта в Ленобласти будут проводить взрывные работы для борьбы с половодьем.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: затопило парк, оттепель, паводки, река старожиловка, шуваловский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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