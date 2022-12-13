Шуваловский парк частично затопило из-за паводков

"Грохочущий мостик" ушел под воду.

В Парголово затопило Шуваловский парк. Произошел разлив реки Старожиловка. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По словам горожан, "Грохочущий мостик" на нижнем входе в парк с улицы Дудина уже почти полностью ушел под воду.

Пройтись по нему возможно только в резиновых сапогах. Рядом уже висит предупреждение от администрации - парк закрыт на просушку. Очевидец

Ранее на Piter.tv: с 23 марта в Ленобласти будут проводить взрывные работы для борьбы с половодьем.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург