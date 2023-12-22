Кроме того, за сутки от воды освободились 1200 приусадебных участков.

В Оренбургской области более 1,1 тысячи домов освободились от воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что в регионе работают оценочные комиссии и проводится дезинфекция. Кроме того, за сутки от воды освободились 1200 приусадебных участков. Всего эвакуированы 17 443 человека. Также сообщается, что в Тюменской области затоплено 98 домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

Ранее Песков заявил, что контакты с жителями Оренбуржья осуществляются в сложных условиях.

Видео: МЧС России