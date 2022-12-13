С 23 марта в Ленобласти будут проводить взрывные работы для борьбы с половодьем

Паводки возможны в апреле.

С 23 марта в Ленобласти начнутся взрывные работы. Их будут проводить, чтобы ослабить ледовый покров и ликвидировать заторы на реках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

У нас наработан многолетний опыт проведения противопаводковых работ. Все подразделения наготове. Надеюсь, что при сохранении температурного режима с дневным теплом и ночными заморозками нам удастся в спокойном режиме пройти период весеннего половодья. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Средства на работы выделит администрация региона. Подведомственное учреждение Комитета правопорядка и безопасности заключило государственные контракты, по которым подрядчик будет отслеживать состояние ледовой ситуации в акватории Ладоги и других водоемов.

В этом году половодье ожидается в апреле. Сейчас специалисты разрабатывают план работы.

Ранее на Piter.tv: синоптик Александр Колесов заявил, что 20 марта Петербург почти побил температурный рекорд 1990 года.

Фото: Piter.tv