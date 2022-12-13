  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 23 марта в Ленобласти будут проводить взрывные работы для борьбы с половодьем
Сегодня, 19:38
156
mapero Добавить в Яндекс.Новости

С 23 марта в Ленобласти будут проводить взрывные работы для борьбы с половодьем

0 0

Паводки возможны в апреле.

С 23 марта в Ленобласти начнутся взрывные работы. Их будут проводить, чтобы ослабить ледовый покров и ликвидировать заторы на реках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

У нас наработан многолетний опыт проведения противопаводковых работ. Все подразделения наготове.  Надеюсь, что при сохранении температурного режима с дневным теплом и ночными заморозками нам удастся в спокойном режиме пройти период весеннего половодья.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

Средства на работы выделит администрация региона. Подведомственное учреждение Комитета правопорядка и безопасности заключило государственные контракты, по которым подрядчик будет отслеживать состояние ледовой ситуации в акватории Ладоги и других водоемов.

В этом году половодье ожидается в апреле. Сейчас специалисты разрабатывают план работы.   

Ранее на Piter.tv:  синоптик Александр Колесов заявил, что 20 марта Петербург почти побил температурный рекорд 1990 года.

Фото: Piter.tv

 

Теги: взрывные работы, ленобласть, половодье
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии