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Синоптик Александр Колесов заявил, что 20 марта Петербург почти побил температурный рекорд 1990 года
Сегодня, 18:46
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Синоптик Александр Колесов заявил, что 20 марта Петербург почти побил температурный рекорд 1990 года

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На юге города столбики термометров показали +11 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что сегодня, 20 марта, температурные показатели в Северной столице могли побить рекорд 1990 года, однако чуда не случилось. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

До рекорда городу на Неве не хватило в этом году пары десятых градуса. Столбики термометров днем в понедельник показали +10,4 градуса. В 1990 году было +10,5 градусов. 

Но это теперь второе значение максимальной температуры для 20 марта за весь ряд инструментальных наблюдений в городе.

Александр Колесов, синоптик

Специалист отметил, что в некоторых районах было даже теплее. На юге города температура воздуха поднялась до +11 градусов. Но рекорды регистрируют только по основной метеостанции, которая находится на Петроградской.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 21 марта ожидается до +7 градусов и дождь.

Фото: Pxhere

Теги: александр колесов, весна, март, погода, прогноз погоды, рекорд по теплу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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