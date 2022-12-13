В Ленобласти 21 марта ожидается до +7 градусов и дождь

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса.

В Ленинградской области во вторник, 21 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно от ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пройдёт дождь, утром местами с мокрым снегом, днём в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, утром и днём северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днём +2...+7 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv