На выходных в Петербурге воздух прогреется до +33 градусов, пройдут ливни

В субботу в Ленобласти есть вероятность образования смерчей.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о погоде в предстоящие выходные дни.

Температура воздуха составит +28…+33 градуса, при этом ожидаются ливни, грозы, град, усиление ветра.

В субботу по югу территории Ленобласти есть вероятность образования смерчей. В воскресенье, скорее всего, по территории области будут только шквалистые усиления ветра. Александр Колесов, синоптик

Уже 14 июля напряжение в атмосфере несколько спадает. Столбики термометров покажут +25…+30 градусов. Грозы и ливни могут сохраниться.

Ранее мы рассказывали о том, что в пятницу в Петербурге потеплеет до +27 градусов.

Фото: Piter.TV