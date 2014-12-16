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На выходных в Петербурге воздух прогреется до +33 градусов, пройдут ливни
Сегодня, 11:58
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На выходных в Петербурге воздух прогреется до +33 градусов, пройдут ливни

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В субботу в Ленобласти есть вероятность образования смерчей.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о погоде в предстоящие выходные дни. 

Температура воздуха составит +28…+33 градуса, при этом ожидаются ливни, грозы, град, усиление ветра. 

В субботу по югу территории Ленобласти есть вероятность образования смерчей. В воскресенье, скорее всего, по территории области будут только шквалистые усиления ветра. 

Александр Колесов, синоптик 

Уже 14 июля напряжение в атмосфере несколько спадает. Столбики термометров покажут +25…+30 градусов. Грозы и ливни могут сохраниться. 

Ранее мы рассказывали о том, что в пятницу в Петербурге потеплеет до +27 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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