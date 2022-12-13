Мужчина выстрелил в грудь охранника магазина на Кондратьевском проспекте

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером воскресенья, 26 марта, в экстренные службы поступило сообщение о том, мужчину ранили в грудь из пистолета у одного из домов по Кондратьевскому проспекту. Стрелявший скрылся на Mercedes Benz. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить оперативникам, между 33-летним гражданином республики Туркменистан и его знакомыми произошел конфликт с охранником магазина с 34-летними жителями республики Дагестан, работающими охранниками магазина. В сторону оппонентов прогремело несколько выстрелов, после чего подозреваемые скрылись на иномарке.

В результате плана "Перехват" у дома на Зольной улице по "горячим следам" задержан указанный Mercedes Benz с неоднократно судимым 38-летним мужчиной за рулём. Также в иномарке находились 27-летний житель Псковской области, 28-летний гражданин республики Беларусь, 33-летний житель Хабаровского края. Мужчин доставили в отдел полиции.

Из автомобиля был изъят травматический пистолет "МР-80-13-Т" и магазин с 6-ю патронами.

Пострадавшего госпитализировали с места происшествия с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, непроникающим слепым огнестрельным ранением правой половины груди в удовлетворительном состоянии. Он был отпущен после оказания медицинской помощи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Парашютной неадекват напал на мужчину в зоне паркинга.

Фото: Piter.TV