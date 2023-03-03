Арест четырем соучастникам нападения на "Крокус" продлили

Обвиняемые будут под стражей до 22 ноября.

Басманный районный суд в российской столице продлил срок содержания под стражей четырем соучастникам нападения на концертный зал "Крокус сити холл" в Красногорске. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы инстанции. Фигуранты расследования останутся под стражей до 22 ноября. Подозреваемые обвиняются по части 3 статьи 205 УК РФ. Речь идет о совершении теракта, повлекшего за собой причинение смерти человеку. Заседание проводилось в закрытом режиме по просьбе следователя. Известно, что Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и сыновья. Источник новостного агентства "РИА Новости" сообщает, что Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления, а затем впоследствии были задержаны в Брянской области. Мужчина продал это транспортное средство в феврале текущего года, однако страховой полис ОСАГО на нее машину так и не был переоформлен. Оба брата Исломовых - граждане страны, которые проживали на территории города Твери и работали в такси. Исроил Исломов, является гражданином Таджикистана, но имеет вид на жительство в России. Никто из Иподозреваемых виновным себя не признает.

Ходатайство следствия о продлении ареста Исломову Аминчону, Исломову Диловару, Исломову Исроилу и Касимову Алишеру удовлетворить. Борис Сафарин, судья

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Фото и видео: Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции