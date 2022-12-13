В результате торги признали несостоявшимися.

Арендаторов для восьми корпусов Апраксина двора не нашли в Петербурге. На торги никто не подал заявки. Информация об этом появилась на сайте электронной торговой площадки.

Фонд имущества 30 января должен был провести аукцион по восьми корпусов в доме 28-30 на Садовой улице. Самое маленькое здание выставляли по стартовой цене в 3,5 миллиона рублей, а самое большое — за 23,2 миллиона.

В результате торги признали несостоявшимися.

Напомним, что за 50 млрд рублей отреставрируют Апраксин двор в Петербурге до 2029 года. Она подразумевает восстановление объектов культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком (б. Щукиным двором)". Так, здания буду реконструированы, при этом сохранят историческую планировку, а также восстановят элементы архитектурного декора интерьеров XIX-XX веков. Часть из них была утрачена или повреждена. Запланированный объем инвестиций составляет не менее 50 млрд рублей.

Ранее ТЦ "Нарвский" реконструируют в гостиничный комплекс. "Нарвский" открылся в 1997 году в бывших корпусах фабрики "Ленсукно", которую построили в 1862 году.

Фото: Piter.tv

