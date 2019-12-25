Apple внесла две модели iPhone в список устаревших устройств

В список устаревших гаджетов вошли iPhone 4 и iPhone 5.

Американская компания Apple внесла две модели из линии смартфонов iPhone в список устаревших устройств. Об этом сообщает портал MarRumors.

В список устаревших гаджетов вошли iPhone 4 и iPhone 5. По классификации Apple обе модели получают статус винтажных спустя пять лет после завершения продаж, а через семь лет их переводят в категорию устаревших. В таком случае для смартфонов прекращается сервисная поддержка.

Напомним, что iPhone 4 был снят с продажи в 2013 году. Версию iPhone 5 сняли с производства спустя год после выхода в 2012-м. Обе модели после завершения продаж в США продавались на развивающихся рынках как доступные решения, что позволило продлить их жизненный цикл.

Ранее мы сообщали, что суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей.

