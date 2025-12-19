Apple увеличила квартальную выручку на 16%

Чистая прибыль компании составила 42,097 млрд долларов.

Американская Apple Inc. увеличила выручку в первом квартале 2026 финансового на 16%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чистая прибыль компании составила 42,097 млрд долларов. Выручка Apple выросла до 143,756 млрд долларов. Прошлогодний показатель составил 124,3 млрд долларов. Доходы от реализации iPhone в минувшем квартале увеличились на 23% и достигли 85,27 млрд долларов.

Также сообщается, что сервисная выручка от App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud выросла на 14%. Доход превысил 30 млрд долларов. Продажи техники Apple в Китае подскочили до 25,53 млрд. В странах Европы выручка составила 38,15 млрд. Во втором финквартале Apple планирует повысить выручку на 13-16%.

Ранее мы сообщали, что рынок смартфонов в России упал почти на четверть.

Фото: Pixabay.com