Рынок смартфонов в России упал почти на четверть по по итогам 2025 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные аналитиков дистрибьютора Fplus и "М.Видео".

Отмечается, что российский рынок смартфонов сократился в среднем на 19-25% по сравнению с 2024 годом. Всего по итогам 2025-го в стране продали 24,2 млн смартфонов. Общая сумма продаж составила 588 млрд рублей. Годом ранее продали 29,8 млн устройств на общую сумму 720 млрд рублей.

Среди брендов лидером по количеству проданных смартфонов стал китайский Redmi. Его доля рынка составила 18%. Второе место занял южнокорейский Samsung (12%). Третье место поделили китайские Tecno и Realme (оба - по 11%). В денежном выражении лидером остался американский бренд Apple (27%).

Фото: pxhere.com