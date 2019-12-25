Apple проведет третью осеннюю презентацию 10 ноября

Apple в этом году анонсировал переход на процессоры собственной разработки.

Компания Apple на третьей осенней презентации, которая состоится 10 ноября, представит новые ноутбуки MacBook. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Apple в этом году анонсировал переход на процессоры собственной разработки. Первыми устройствами станут три лэптопа: 13-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также новый 13-дюймовый MacBook Air

Процессоры основаны на чипсете A14 Bionic.

Ранее был назван главный недостаток нового iPhone.

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