Обе новинки выйдут на рынок 26 октября.

Компания Apple представила планшеты iPad и iPad Pro нового поколения.

Новый iPad оснастили стандартным портом USB-C, а также 10,9-дюймовым дисплеем с тонкой рамкой и фронтальной камерой на 12 Мп. Также у гаджета пропали разъем для проводных наушников и кнопка "Домой". Его работу поддерживает процессор A14 Bionic. Минимальная стоимость нового iPad составит 449 долларов.

Обновленную версию iPad Pro оснастили чипом M2, благодаря которому будет увеличена общая скорость работы устройства. У гаджета будут две версии с дисплеями диагональю 11 и 12,9 дюйма. Его минимальная стоимость оценивается в 799 долларов. Новые iPad и iPad Pro выйдут на рынок 26 октября.

Ранее Apple выпустила операционную систему iOS 16.

Видео: YouTube / Apple