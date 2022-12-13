Устройство выйдет на рынок 3 февраля.

Компания Apple представила новую умную колонку HomePod. Устройство пришло на смену колонке первого поколения, которую сняли с производства два года назад.

Новая версия HomePod имеет прежний визуальный дизайн и измененную внутреннюю компоновку. Ее оснастили одним четырехдюймовым низкочастотным динамиком, который работает вместе с пятью высокочастотными твитерами. В компании отметили, что колонка может определять своё положение в пространстве и местонахождение относительно других объектов.

HomePod нового поколения выйдет на рынок 3 февраля. Ее можно будет приобрести по цене 299 долларов.

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Видео: YouTube / Apple