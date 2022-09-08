  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:42
87
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Apple представила новые AirPods Pro

0 0

Предзаказ новинки откроется 9 сентября.

Компания Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Их показали в рамках онлайн-презентации новых продуктов американского бренда.

Новые AirPods Pro получили оптимизированные динамики и обновленные алгоритмы шумоподавления. Наушники работают без подзарядки до 6 часов в режиме воспроизведения музыки. Футляр для зарядки оснащен встроенным микрофоном. С его помощью можно через приложение для iPhone найти устройство.

AirPods Pro нового поколения будут доступны для предзаказа 9 сентября. В открытую продажу новинка выйдет 23 сентября. Ее стоимость оценивается в 249 долларов.

Ранее Apple показала iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Видео: YouTube / Apple

Теги: airpods pro, apple, наушники, презентация
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии