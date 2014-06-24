Apple показала iPhone 14 и iPhone 14 Plus

На презентации рассказали, что iPhone 14 и 14 Plus останутся со старым процессором — A15 Bionic. Процессор изменили только на моделях pro-версий.

Компания Apple показала новые iPhone 14 и 14 Plus, iPhone 14 Pro и Pro Max, а также целая линейка Apple Watch и AirPods. Презентация прошла на платформе YouTube.

На презентации рассказали, что iPhone 14 и 14 Plus останутся со старым процессором — A15 Bionic. Процессор изменили только на моделях pro-версий. В новых смартфонах установили основную камеру в 12 мегапикселей для iPhone 14 и 14 Plus и 48 мегапикселей — для iPhone 14 Pro и Pro Max.

У продвинутых моделей появится функция Dynamic Island. Освободившееся пространство она будет использовать под уведомления. Среди новинок также новые pro-наушники AirPods Pro 2. Им дали новый процессор H2 и кейс с динамиком для облегчения поиска в сумке. Заряжать новинку можно будет при помощи провода от часов. Цена на AirPods Pro 2 стартует от 250 долларов.

Apple показала целую серию новых Apple Watch. У моделей немного изменили дизайн: экран стал более широким (49 мм), а в качестве дополнительных опций добавили, в частности, сирену на случай опасности.

Фото: Youtube / Apple / скриншот

