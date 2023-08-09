Apple показала трейлер взрослой сказки с элементами хоррора «Подменыш»

Премьера фильма состоится 8 сентября.

Американский стриминговый сервис Apple TV+ в социальных сетях поделился трейлером фантастического сериала "Подменыш" (The Changeling). Лента основана на одноимённомм романе Виктора Лаваля. Главные роли в шоу исполнили Лакит Стэнфилд ("Достать ножи", "Неогранённые алмазы") и Кларк Бако ("Рассказ служанки"). В компании описывают проект как ужасную историю или басню о родителях, которые совершают опасную одиссею по Нью-Йорку, о существовании которого "вы не знали". По сюжету Аполлон и Эмма пытаются справиться со своими новыми обязанностями, связанными с рождением малыша. Мать начинает считать, что новорожденный на самом деле не тот, кем хочет казаться. Пока муж подозревает жену в сумасшедствии, женщина пропадает.Шоураннером картины стала Келли Марсел (трилогия "Веном"), а постановкой занималась Мелина Матсукас ("Мастер не на все руки"). Официальная премьера шоу запланирована на Apple TV+ 8 сентября.

В трейлере кроссовера Dead by Daylight с "Чужим" назвали дату релиза главы.

Фото и видео: YouTube / Apple TV